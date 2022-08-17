О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shama Ashna

Shama Ashna

Альбом  ·  2022

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

#Со всего мира
Shama Ashna

Артист

Shama Ashna

Релиз Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

#

Название

Альбом

1

Трек Wakht Raka

Wakht Raka

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

6:48

2

Трек Walar Sha

Walar Sha

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

5:13

3

Трек Wara Wey Wey Wara Lasona

Wara Wey Wey Wara Lasona

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

2:50

4

Трек Yar Mi Kashmali Gulan Rawari Di

Yar Mi Kashmali Gulan Rawari Di

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

4:39

5

Трек Yaw Zal Shin Laghman Ta

Yaw Zal Shin Laghman Ta

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

5:20

6

Трек Yar Mi Da Mili Urdo Sarbaz Dy

Yar Mi Da Mili Urdo Sarbaz Dy

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

3:20

7

Трек Yawa Starga Mi Zan Da Bala

Yawa Starga Mi Zan Da Bala

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

5:42

8

Трек Za Chi Zo Janana Nan Paghman Ta

Za Chi Zo Janana Nan Paghman Ta

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

4:31

9

Трек Za Ya Na Pazanam

Za Ya Na Pazanam

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

3:46

10

Трек Za Aosano Khalgo Ta Fiqar Wray Wama - Tappy

Za Aosano Khalgo Ta Fiqar Wray Wama - Tappy

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

9:34

11

Трек Zam Darsara Zama Janana

Zam Darsara Zama Janana

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

4:19

12

Трек Zama Arman

Zama Arman

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

5:14

13

Трек Zama Da Zwani War De

Zama Da Zwani War De

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

3:20

14

Трек Zo Ba Sang Pa Sang

Zo Ba Sang Pa Sang

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

5:39

15

Трек Zar Zar Ka Ne Pradi Watan

Zar Zar Ka Ne Pradi Watan

Shama Ashna

Yaw Zal Shin Laghman Ta Zo

10:08

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ala Gul Dana Dana
Ala Gul Dana Dana2024 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Moqabla Tappy
Moqabla Tappy2024 · Альбом · Breshna Ameel
Релиз Zargye Me Na Sabrege
Zargye Me Na Sabrege2024 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Ta Che Bewafa Shwale
Ta Che Bewafa Shwale2024 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Khapl Pekhawar Me Kha De
Khapl Pekhawar Me Kha De2024 · Альбом · Shama Ashna
Релиз Gul Gul Za Yam Bulbula
Gul Gul Za Yam Bulbula2024 · Альбом · Shama Ashna
Релиз Khalq Ye Lewane De
Khalq Ye Lewane De2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Ser Toora Ba Derzama
Ser Toora Ba Derzama2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Zarey Ye Rata Karale
Zarey Ye Rata Karale2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Jar Da Mayane Jalkey Jawanda
Jar Da Mayane Jalkey Jawanda2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Za De Pa Nang Walarha Yama
Za De Pa Nang Walarha Yama2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Pa Spino Anango
Pa Spino Anango2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Sa Narey Narey Baran De
Sa Narey Narey Baran De2023 · Сингл · Shama Ashna
Релиз Da Kabul Mazigar
Da Kabul Mazigar2023 · Альбом · Shama Ashna

Похожие артисты

Shama Ashna
Артист

Shama Ashna

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож