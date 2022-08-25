О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Janaana Sta Judai
Janaana Sta Judai2024 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Pa Speen Kafan Ke
Pa Speen Kafan Ke2024 · Сингл · Ibrahim Jan
Релиз Kali Dak Da Ghamazano
Kali Dak Da Ghamazano2024 · Сингл · Ibrahim Jan
Релиз Da Khawro Koor De
Da Khawro Koor De2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Khomaro Stargo Ta De Waya
Khomaro Stargo Ta De Waya2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Ah Maghrora Yara
Ah Maghrora Yara2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Pa Gulano Ki Loi Sawai
Pa Gulano Ki Loi Sawai2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Ma Mina Kare
Ma Mina Kare2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Zulfi Maran Di
Zulfi Maran Di2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Os Ba Oshki Toyawam
Os Ba Oshki Toyawam2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Dara Mi Yadezi
Dara Mi Yadezi2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Yaw Zargai Laram
Yaw Zargai Laram2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Ta Che Wakhandal
Ta Che Wakhandal2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Релиз Awal Gham Da Walwar
Awal Gham Da Walwar2023 · Альбом · Ibrahim Jan

Похожие артисты

Ibrahim Jan
Артист

Ibrahim Jan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож