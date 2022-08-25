Информация о правообладателе: Zako Jan
Альбом · 2022
Da Ishq Ranzor
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Janaana Sta Judai2024 · Альбом · Ibrahim Jan
Pa Speen Kafan Ke2024 · Сингл · Ibrahim Jan
Kali Dak Da Ghamazano2024 · Сингл · Ibrahim Jan
Da Khawro Koor De2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Khomaro Stargo Ta De Waya2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Ah Maghrora Yara2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Pa Gulano Ki Loi Sawai2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Ma Mina Kare2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Zulfi Maran Di2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Os Ba Oshki Toyawam2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Dara Mi Yadezi2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Yaw Zargai Laram2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Ta Che Wakhandal2023 · Альбом · Ibrahim Jan
Awal Gham Da Walwar2023 · Альбом · Ibrahim Jan