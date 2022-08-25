О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mehran Shoqi

Mehran Shoqi

Альбом  ·  2022

Inqilabe Yar

#Со всего мира
Mehran Shoqi

Артист

Mehran Shoqi

Релиз Inqilabe Yar

#

Название

Альбом

1

Трек Afghanano Sra Kshy Nai

Afghanano Sra Kshy Nai

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

6:58

2

Трек Agha Tasver Ledalai Dai

Agha Tasver Ledalai Dai

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

6:59

3

Трек Da Majbore Daoran Ba Ter She

Da Majbore Daoran Ba Ter She

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

6:08

4

Трек Da Shahisto Pa Yarana Ke

Da Shahisto Pa Yarana Ke

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

5:42

5

Трек Da Sta Da Para

Da Sta Da Para

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

8:35

6

Трек Inqilabe Yar

Inqilabe Yar

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

8:46

7

Трек Janan Ta Ba Sa Na Waye

Janan Ta Ba Sa Na Waye

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

7:00

8

Трек La Cha Ma Gorae

La Cha Ma Gorae

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

6:10

9

Трек Manzor Pashtona

Manzor Pashtona

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

5:37

10

Трек Ma Wal Zmuzh Kara Raza

Ma Wal Zmuzh Kara Raza

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

10:18

11

Трек Rata Malom So

Rata Malom So

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

6:35

12

Трек Shnakhta Nase

Shnakhta Nase

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

11:57

13

Трек Zama Sara Yare

Zama Sara Yare

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

8:43

14

Трек Zma Elaj Dai

Zma Elaj Dai

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

6:37

15

Трек Zama Da Zra Elaj

Zama Da Zra Elaj

Mehran Shoqi

Inqilabe Yar

7:52

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dear Zalim Ye
Dear Zalim Ye2024 · Сингл · Mehran Shoqi
Релиз Da Zarghi Pa Ghwasho De
Da Zarghi Pa Ghwasho De2024 · Сингл · Mehran Shoqi
Релиз Zama Da Mina Yara
Zama Da Mina Yara2023 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Rasa Pa Mina Mina
Rasa Pa Mina Mina2023 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Sta Raqam Janan
Sta Raqam Janan2022 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Inqilabe Yar
Inqilabe Yar2022 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Khudaya Sta Ehsan Manam
Khudaya Sta Ehsan Manam2021 · Альбом · Mehran Shoqi
Релиз Ghnam Rangh Janana Rasa
Ghnam Rangh Janana Rasa2021 · Альбом · Mehran Shoqi

Похожие артисты

Mehran Shoqi
Артист

Mehran Shoqi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож