Bari Gul Showqi

Bari Gul Showqi

Альбом  ·  2022

Qurban De Sam Lalai

#Со всего мира
Bari Gul Showqi

Артист

Bari Gul Showqi

Релиз Qurban De Sam Lalai

#

Название

Альбом

1

Трек Bazar Ta War Wazy

Bazar Ta War Wazy

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

10:58

2

Трек Hagaha Khalag Zhare

Hagaha Khalag Zhare

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

12:13

3

Трек Ma Kawa Gharor

Ma Kawa Gharor

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

10:05

4

Трек Nazar De Ghwaram

Nazar De Ghwaram

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

13:49

5

Трек Qadar Lare

Qadar Lare

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

8:40

6

Трек Qurban De Sam Lalai

Qurban De Sam Lalai

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

6:28

7

Трек Shny Ao Zarghony Starge

Shny Ao Zarghony Starge

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

10:07

8

Трек Sta La Jafa

Sta La Jafa

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

9:15

9

Трек Ta Maghrora Swy

Ta Maghrora Swy

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

7:47

10

Трек Ta Musalman Ye

Ta Musalman Ye

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

8:39

11

Трек Tor Zalfan

Tor Zalfan

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

8:16

12

Трек Yara Da Janat

Yara Da Janat

Bari Gul Showqi

Qurban De Sam Lalai

9:34

Информация о правообладателе: Zako Jan
