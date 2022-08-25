О нас

Rukhsana Gul

Rukhsana Gul

Альбом  ·  2022

Gull Raka Gull wakhla

#Со всего мира
Rukhsana Gul

Артист

Rukhsana Gul

Релиз Gull Raka Gull wakhla

Название

Альбом

1

Трек Adaki More

Adaki More

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

4:18

2

Трек Alawy Mosapera Rana ze

Alawy Mosapera Rana ze

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

4:01

3

Трек Awooo Donya Donya

Awooo Donya Donya

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

7:24

4

Трек Awosh wlar

Awosh wlar

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

9:08

5

Трек Ba Khuda

Ba Khuda

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

4:55

6

Трек Cha Wishtalai Ye Zama

Cha Wishtalai Ye Zama

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

4:34

7

Трек Da Bangroo Awaz

Da Bangroo Awaz

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

3:50

8

Трек Da Dah Kamae Khwa

Da Dah Kamae Khwa

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:39

9

Трек Da Didn da Armanajana

Da Didn da Armanajana

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

9:19

10

Трек Da Halaka mo Wary

Da Halaka mo Wary

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:26

11

Трек Da Kho Karona Da Qismat di

Da Kho Karona Da Qismat di

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

10:02

12

Трек Da Shin Tikrai

Da Shin Tikrai

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

6:04

13

Трек Da Zalpo Sworai

Da Zalpo Sworai

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

12:11

14

Трек Dalta Da Spino

Dalta Da Spino

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

8:30

15

Трек Didan da Yar La Razm

Didan da Yar La Razm

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:43

16

Трек Dnya Gozaran

Dnya Gozaran

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

4:17

17

Трек Gorama za Lar ta

Gorama za Lar ta

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

6:24

18

Трек Gola pe Khusbo

Gola pe Khusbo

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

10:30

19

Трек Gull Raka Gull wakhla

Gull Raka Gull wakhla

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:05

20

Трек Hagh Yar da makh

Hagh Yar da makh

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:50

21

Трек Halaka Sahraey

Halaka Sahraey

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:09

22

Трек Hamzolo Shall

Hamzolo Shall

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

5:20

23

Трек Grana

Grana

Rukhsana Gul

Gull Raka Gull wakhla

11:38

Информация о правообладателе: Zako Jan
