Информация о правообладателе: Zako Jan
Релиз Mata Malom De
Mata Malom De2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Za Che Par Mayan Yam
Za Che Par Mayan Yam2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Rali Gul Zoma Pa Lorr
Rali Gul Zoma Pa Lorr2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Agh Na Razi
Agh Na Razi2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Ma Da Noro Jala Kari Dai
Ma Da Noro Jala Kari Dai2024 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Da Sanaga Yari Da
Da Sanaga Yari Da2024 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Zalim Janan
Zalim Janan2024 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Ta Rasa Walary Bewafa
Ta Rasa Walary Bewafa2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Sta Da Hejar Shape
Sta Da Hejar Shape2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Ha Raqeeba
Ha Raqeeba2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Speen Kali Tora Sadri
Speen Kali Tora Sadri2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Sa Gharibi Lewanai Kari Sa Janan Lewani
Sa Gharibi Lewanai Kari Sa Janan Lewani2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Hay Bewafa Hay Bewafa
Hay Bewafa Hay Bewafa2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Pur Raqib Wali Swe Lambe
Pur Raqib Wali Swe Lambe2023 · Сингл · Gulalai Afghan

Gulalai Afghan
Артист

Gulalai Afghan

