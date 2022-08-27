О нас

Rukhsana Gul

Альбом  ·  2022

Da Ghro Sarona

#Со всего мира
Артист

Релиз Da Ghro Sarona

#

Название

Альбом

1

Трек Qiamat laua Qiamat

Qiamat laua Qiamat

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

5:27

2

Трек Qurban ye Darm

Qurban ye Darm

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

5:46

3

Трек Rapse DaBiya

Rapse DaBiya

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

5:20

4

Трек Sherin janana

Sherin janana

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

8:30

5

Трек Shrang Da Bangroo

Shrang Da Bangroo

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

4:34

6

Трек Shrang mi Da Bngroo

Shrang mi Da Bngroo

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

3:30

7

Трек Shwama Mohtaja

Shwama Mohtaja

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

2:50

8

Трек Sta da Chargwol

Sta da Chargwol

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

2:43

9

Трек Starge Da Yar

Starge Da Yar

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

5:07

10

Трек Ta la lialalal

Ta la lialalal

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

5:39

11

Трек Stso Wa kali

Stso Wa kali

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

3:53

12

Трек Tabiba Sta Dari Ba Sa Karm

Tabiba Sta Dari Ba Sa Karm

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

4:18

13

Трек Tana Mi Toba

Tana Mi Toba

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

6:47

14

Трек Wawaya Ashna

Wawaya Ashna

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

8:35

15

Трек Yak Diwana

Yak Diwana

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

4:42

16

Трек Yar Amani

Yar Amani

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

4:44

17

Трек Yar Mi Sharabi

Yar Mi Sharabi

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

8:40

18

Трек Za Di Wakhlama Balia

Za Di Wakhlama Balia

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

9:19

19

Трек Za Kawm Darta Yari

Za Kawm Darta Yari

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

4:49

20

Трек Za Lewany Ym Lewani

Za Lewany Ym Lewani

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

4:16

21

Трек Zama Janan Ye Akhtar Kary dy

Zama Janan Ye Akhtar Kary dy

Rukhsana Gul

Da Ghro Sarona

6:38

Информация о правообладателе: Zako Jan
