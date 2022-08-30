Информация о правообладателе: Meshwa Electronics
Сингл · 2022
Vela Vela Aavo Mara Valma
Другие альбомы исполнителя
Dhany Dhany Purush Tara Bhagy2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Mane Evi Lagni Lagi2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Lili Lebadiyo Ni Chay2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Ranuja Thi Ramdev Aave2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Rom Ramakdu Jadyu2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Koni Koni Sevao Thay2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Samran Velae Vahela Aavo2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Abhma Aavdi Che Fulvadi2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Aaje Ante Javu Eklu2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Tame Jamo Ranuja Na Raj (Thal)2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Mathura Ma Rahi Kano2024 · Сингл · Dahiben Chavda
Vela Vela Aavo Mara Valma2022 · Сингл · Dahiben Chavda
Jyoto Pragtavo Guru Mare2022 · Сингл · Dahiben Chavda
Padgham Vaja Gadh Pokran Ma Vage2022 · Сингл · Dahiben Chavda