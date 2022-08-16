Информация о правообладателе: Akash MCD
Сингл · 2022
Zara Ma Dar Ka Dar Pa Mana
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Laila Juda Shwa2024 · Сингл · Fazal Marwat
Bal Rakam Shpey Dey2024 · Альбом · Fazal Marwat
Kula Ur Matawama2024 · Сингл · Fazal Marwat
Pa Sra Tarbo2024 · Сингл · Fazal Marwat
Para Gran Dey2024 · Сингл · Fazal Marwat
Kha Makha Ba Khabra Zhe2024 · Сингл · Fazal Marwat
Pa Imarn Khan Bandey Waya Salamuna2024 · Сингл · Fazal Marwat
Da Zal Maidan Da Gul Zafar De2024 · Сингл · Fazal Marwat
Garze Pa Stylo Bande2024 · Сингл · Younas MetaKhel
Bal Da Key Sure Ore2024 · Сингл · Fazal Marwat
Nazak Dare Taelimyafta Dey2024 · Сингл · Fazal Marwat
Mukhlis Mu Ali Sherani Da Vote Haqdar Dey2024 · Сингл · Fazal Marwat
Zama Banro Ke Okhki Dand2024 · Сингл · Fazal Marwat
Gulan Pa Zalfo Ke Katar Ke2024 · Сингл · Fazal Marwat