Информация о правообладателе: Music Pearls
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Daas Tere Ki Benti
Daas Tere Ki Benti2018 · Альбом · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Latest Shabads 2017
Latest Shabads 20172017 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Teri Chaal Suhavi
Teri Chaal Suhavi2015 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Darshan Mangu Deh Pyare
Darshan Mangu Deh Pyare2013 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Bin Satgur Mukt Na Paye
Bin Satgur Mukt Na Paye2013 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Satguru Ka Jo Sikh Akhaye
Satguru Ka Jo Sikh Akhaye2013 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Hirday Naam Vasaaio
Hirday Naam Vasaaio2012 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Sab Avgun Main Gunn Nahi Koi
Sab Avgun Main Gunn Nahi Koi2011 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Ae Shareera Mereya
Ae Shareera Mereya2011 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Ab Main Apni Katha Bakhano
Ab Main Apni Katha Bakhano2011 · Альбом · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Ghar Bahar Tera Bharwasa
Ghar Bahar Tera Bharwasa2011 · Альбом · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Ram Naam Ki Loot
Ram Naam Ki Loot2010 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Sab Vaddeyaiyaan Har Naam Vich
Sab Vaddeyaiyaan Har Naam Vich2009 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar
Релиз Aao Ji Tu Aao Hamare
Aao Ji Tu Aao Hamare2009 · Сингл · Bhai Joginder Singh Riar

Bhai Joginder Singh Riar
Bhai Joginder Singh Riar

