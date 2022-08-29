О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nikita Waghela

Nikita Waghela

Сингл  ·  2022

Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De

#Со всего мира
Nikita Waghela

Артист

Nikita Waghela

Релиз Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De

#

Название

Альбом

1

Трек Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De

Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De

Nikita Waghela

Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De

6:00

Информация о правообладателе: Voila Digi Private Limited
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tu Ta Hau Jinigi Hamaar
Tu Ta Hau Jinigi Hamaar2024 · Сингл · Radheshyam Rai
Релиз Aake Lag Ja
Aake Lag Ja2024 · Сингл · Radheshyam Rai
Релиз Jogi Teri Mai Ho Gayi Hun
Jogi Teri Mai Ho Gayi Hun2024 · Сингл · Sanatan GyanAmrit
Релиз Umiya Mata Ni Aarti
Umiya Mata Ni Aarti2023 · Сингл · Nikita Waghela
Релиз Tame Man Muki Ne Varsya
Tame Man Muki Ne Varsya2023 · Сингл · Nikita Waghela
Релиз Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De
Tu Mane Bhagwan Ek Vardan Aapi De2022 · Сингл · Nikita Waghela
Релиз Parmatma Have Tu Maro Che
Parmatma Have Tu Maro Che2022 · Альбом · Nikita Waghela
Релиз Kanku Thapa Karine Chali Ladakdi
Kanku Thapa Karine Chali Ladakdi2022 · Альбом · Nikita Waghela
Релиз Maa Baap Ko Mat Bhulna
Maa Baap Ko Mat Bhulna2017 · Альбом · Ali
Релиз Mata Pita Poojan Geet
Mata Pita Poojan Geet2017 · Альбом · Nikita Waghela

Похожие артисты

Nikita Waghela
Артист

Nikita Waghela

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож