О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: 广州爱乐城
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 肖邦钢琴曲精选集 肖邦练习曲 古典钢琴曲歌单 世界经典古典音乐 OP.25全集
肖邦钢琴曲精选集 肖邦练习曲 古典钢琴曲歌单 世界经典古典音乐 OP.25全集2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 肖邦钢琴曲精选集 肖邦练习曲 古典钢琴曲歌单 世界经典古典音乐
肖邦钢琴曲精选集 肖邦练习曲 古典钢琴曲歌单 世界经典古典音乐2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 中国经典民乐钢琴曲 传统民歌钢琴独奏 中国古典老歌纯音乐
中国经典民乐钢琴曲 传统民歌钢琴独奏 中国古典老歌纯音乐2023 · Альбом · Linna Lee
Релиз 沙尔文卡 为青少年而作的钢琴曲 圆舞曲 无损古典钢琴曲 世界名曲
沙尔文卡 为青少年而作的钢琴曲 圆舞曲 无损古典钢琴曲 世界名曲2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 舒伯特 钢琴曲精选集 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲
舒伯特 钢琴曲精选集 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 亨德尔 钢琴曲精选集 巴洛克大师 古典钢琴纯音乐
亨德尔 钢琴曲精选集 巴洛克大师 古典钢琴纯音乐2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 海顿 小夜曲 奏鸣曲 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲
海顿 小夜曲 奏鸣曲 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 莫什科夫斯基钢琴巧技练习曲15首 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲
莫什科夫斯基钢琴巧技练习曲15首 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲2023 · Сингл · Linna Lee
Релиз 中国十大古典名曲 民乐经典老歌 民乐钢琴曲 经典民乐钢琴独奏曲 彩云追月钢琴版
中国十大古典名曲 民乐经典老歌 民乐钢琴曲 经典民乐钢琴独奏曲 彩云追月钢琴版2022 · Альбом · Linna Lee
Релиз 格里格 钢琴抒情小品 Op.12 古典钢琴曲 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲
格里格 钢琴抒情小品 Op.12 古典钢琴曲 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲2022 · Сингл · Linna Lee
Релиз Czerny: The Art of Finger Dexterity, Op. 740
Czerny: The Art of Finger Dexterity, Op. 7402022 · Сингл · Linna Lee
Релиз 德彪西练习曲 12首钢琴练习曲l.136 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲
德彪西练习曲 12首钢琴练习曲l.136 古典钢琴纯音乐 世界名曲轻音乐 无损独奏钢琴曲2022 · Сингл · Linna Lee
Релиз Czerny Op. 849 Piano Etudes for Piano Lessons, Classical Piano
Czerny Op. 849 Piano Etudes for Piano Lessons, Classical Piano2022 · Сингл · Linna Lee
Релиз Carl Czerny: The School of Velocity, Op. 299 - Piano Lessons
Carl Czerny: The School of Velocity, Op. 299 - Piano Lessons2022 · Сингл · Linna Lee

Похожие артисты

Linna Lee
Артист

Linna Lee

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож