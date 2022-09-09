Информация о правообладателе: GMA Playlist
Альбом · 2022
Wish Ko Lang
#
Название
Альбом
5
4:54
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
GMA Playlist Live, Vol. 32023 · Сингл · Kim De Leon
Feeling Blessed Ngayong Pasko2023 · Сингл · Xoxo
The Missing Husband2023 · Сингл · Anthony Rosaldo
2022 GMA Christmas Station ID Jingle2022 · Сингл · Christian Bautista
Wish Ko Lang2022 · Альбом · Anthony Rosaldo
Tama Na2022 · Альбом · Anthony Rosaldo
Love Together This Summer2022 · Альбом · Anthony Rosaldo
Love Wins Ngayong Pasko2021 · Альбом · Hannah Precillas
Tama Na2021 · Альбом · Anthony Rosaldo
Heart of Summer2021 · Альбом · Hannah Precillas
Pwedeng Tayo2020 · Альбом · Anthony Rosaldo
Larawan Mo2019 · Альбом · Anthony Rosaldo
Langit2018 · Сингл · Anthony Rosaldo
I Would Give It All2016 · Сингл · Anthony Rosaldo