Karl Sandrino

Karl Sandrino

Альбом  ·  2022

Six Feet Underground

Контент 18+

#Поп
Karl Sandrino

Артист

Karl Sandrino

Релиз Six Feet Underground

#

Название

Альбом

1

Трек Dreaming

Dreaming

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:57

2

Трек Six Feet Underground

Six Feet Underground

Karl Sandrino

Six Feet Underground

3:32

3

Трек Bitches Has To Say

Bitches Has To Say

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:06

4

Трек I'm Dead

I'm Dead

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:58

5

Трек Feel Okay

Feel Okay

Karl Sandrino

Six Feet Underground

3:34

6

Трек Not My Problem

Not My Problem

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:23

7

Трек Dulces Sueños

Dulces Sueños

Karl Sandrino

Six Feet Underground

3:33

8

Трек Why Words Can't Be Realistic

Why Words Can't Be Realistic

Karl Sandrino

Six Feet Underground

3:42

9

Трек Grieving

Grieving

Karl Sandrino

Six Feet Underground

4:07

10

Трек Make It Right

Make It Right

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:51

11

Трек Stefani

Stefani

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:30

12

Трек Always Tryna Get My Feelings

Always Tryna Get My Feelings

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:34

13

Трек Two Steps Fall

Two Steps Fall

Karl Sandrino

Six Feet Underground

2:54

14

Трек Twilight

Twilight

Karl Sandrino

Six Feet Underground

3:18

Информация о правообладателе: Bandmate Distro
