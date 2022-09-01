О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

wallclan

wallclan

Сингл  ·  2022

Такси

#Рэп, ритм-н-блюз#Русский рэп

1 лайк

wallclan

Артист

wallclan

Релиз Такси

#

Название

Альбом

1

Трек Такси

Такси

wallclan

Такси

2:20

Информация о правообладателе: Студия СОЮЗ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Бабочки
Бабочки2025 · Сингл · wallclan
Релиз Пьяные танцы (Remix)
Пьяные танцы (Remix)2025 · Сингл · wallclan
Релиз Made in Russia
Made in Russia2025 · Сингл · wallclan
Релиз Просто услышь
Просто услышь2023 · Сингл · wallclan
Релиз Такси
Такси2022 · Сингл · wallclan
Релиз Перегрелся
Перегрелся2022 · Сингл · wallclan
Релиз Нас не догонят
Нас не догонят2021 · Сингл · wallclan
Релиз Девочка из Instagram
Девочка из Instagram2021 · Сингл · wallclan
Релиз Ой, мама
Ой, мама2021 · Сингл · wallclan
Релиз Пьяные танцы
Пьяные танцы2021 · Сингл · wallclan
Релиз Крики
Крики2019 · Сингл · wallclan

Похожие альбомы

Релиз Нас не догонят
Нас не догонят2021 · Сингл · wallclan
Релиз Перегрелся
Перегрелся2022 · Сингл · wallclan
Релиз Просто услышь
Просто услышь2023 · Сингл · wallclan
Релиз До мурашек
До мурашек2020 · Альбом · Tanir & Tyomcha
Релиз Уже не больно
Уже не больно2018 · Альбом · #неболира
Релиз Ой, Молодой
Ой, Молодой2021 · Альбом · FINIK
Релиз Двигай задом
Двигай задом2021 · Сингл · МИЧЕЛЗ
Релиз Не гоняйте, пацаны
Не гоняйте, пацаны2021 · Сингл · FINIK
Релиз Едем на машине
Едем на машине2020 · Сингл · Гудзон
Релиз Катим по улицам
Катим по улицам2021 · Сингл · AQUANEON
Релиз Папа
Папа2019 · Альбом · Динар Рахматуллин
Релиз Мама я влюбился!
Мама я влюбился!2020 · Сингл · Kare Nice
Релиз Заебамба
Заебамба2020 · Сингл · Наташа Краснова
Релиз Пьяные танцы
Пьяные танцы2021 · Сингл · wallclan

Похожие артисты

wallclan
Артист

wallclan

Radil
Артист

Radil

saxopillas
Артист

saxopillas

NEWCEBE
Артист

NEWCEBE

Andy Rey
Артист

Andy Rey

Azzi
Артист

Azzi

84
Артист

84

Nasty Babe
Артист

Nasty Babe

SOLWAY
Артист

SOLWAY

LOOKBUFFALO
Артист

LOOKBUFFALO

GOODY
Артист

GOODY

Kizaru
Артист

Kizaru

Дворецкий
Артист

Дворецкий