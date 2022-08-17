О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Alex Alves Oficial
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Maturidade
Maturidade2025 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Fuzuê
Fuzuê2024 · Сингл · Alex Alves Oficial
Релиз Melhores do Sertanejo
Melhores do Sertanejo2024 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Sertanejo das Antigas
Sertanejo das Antigas2024 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Chega Logo Sexta Feira
Chega Logo Sexta Feira2023 · Сингл · Alex Alves Oficial
Релиз Chega Logo Sexta Feira
Chega Logo Sexta Feira2023 · Сингл · Alex Alves Oficial
Релиз Chorar de Soluçar
Chorar de Soluçar2023 · Сингл · Alex Alves Oficial
Релиз Marido Fuleiro
Marido Fuleiro2023 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Beber e Chorar
Beber e Chorar2022 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Pra Sempre Vou Te Amar
Pra Sempre Vou Te Amar2022 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Loucura Loucura
Loucura Loucura2022 · Альбом · Alex Alves Oficial
Релиз Bora Meu Vaqueiro
Bora Meu Vaqueiro2022 · Сингл · Alex Alves Oficial

Похожие артисты

Alex Alves Oficial
Артист

Alex Alves Oficial

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож