Информация о правообладателе: NATRAJ MUSIC MAHASAMUND
Сингл · 2018
Chalna Kanwar Sajabo
Turturiya Ke Matagadh Kali O2021 · Альбом · Agin Bai Dahariya
Kali O Kankali Dai2019 · Альбом · Agin Bai Dahariya
Marau Marau Karat He Kali2019 · Альбом · Agin Bai Dahariya
Sant Guru Ravidas Baba Amar Kahani2019 · Альбом · Agin Bai Dahariya
Chalna Kanwar Sajabo2018 · Сингл · Agin Bai Dahariya
Nai Aais Dai Dda Ke Surta2018 · Сингл · Agin Bai Dahariya
Mor Chhattisgarh Ke Mati2018 · Сингл · Agin Bai Dahariya
Jaga Jaga Ma Baithe Durga Maiya2018 · Альбом · Agin Bai Dahariya
Kaise Sajawav Bhuwan La2018 · Альбом · Agin Bai Dahariya
Jagjanani Jagtaran2018 · Альбом · Agin Bai Dahariya