Aşık Gülabi

Aşık Gülabi

Альбом  ·  2009

Arşiv 2

#Со всего мира
Aşık Gülabi

Артист

Aşık Gülabi

Релиз Arşiv 2

#

Название

Альбом

1

Трек Kısmet Beni Atmış Gurbet Ellere

Kısmet Beni Atmış Gurbet Ellere

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:04

2

Трек Bu Senede Geçti Gelen Olmadı

Bu Senede Geçti Gelen Olmadı

Aşık Gülabi

Arşiv 2

5:03

3

Трек Seller Merhametsiz Oldu

Seller Merhametsiz Oldu

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:02

4

Трек İntizar

İntizar

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:41

5

Трек Sürüm Sürüm Sürünesin (Köşkün Sarayın Yıkılsın)

Sürüm Sürüm Sürünesin (Köşkün Sarayın Yıkılsın)

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:00

6

Трек Yürek dayanmıyor ölen Yavruya (Acısı içimde kendisi toprakta büyüyen)

Yürek dayanmıyor ölen Yavruya (Acısı içimde kendisi toprakta büyüyen)

Aşık Gülabi

Arşiv 2

3:20

7

Трек Gül Yaslı Yaslı

Gül Yaslı Yaslı

Aşık Gülabi

Arşiv 2

3:59

8

Трек Bir Dostun Elinden (Perişan Halim)

Bir Dostun Elinden (Perişan Halim)

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:18

9

Трек Sana Derim Cananım Sana (Gayri)

Sana Derim Cananım Sana (Gayri)

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:49

10

Трек Yıllar Gelecek (Dili Dişi Bellisiz Kullar Gelecek)

Yıllar Gelecek (Dili Dişi Bellisiz Kullar Gelecek)

Aşık Gülabi

Arşiv 2

4:56

11

Трек Ergülü Baba

Ergülü Baba

Aşık Gülabi

Arşiv 2

5:17

12

Трек Menekşe (Yaz Gelende Yavaş Yavaş Çıkarsın Bürünür Dağlar)

Menekşe (Yaz Gelende Yavaş Yavaş Çıkarsın Bürünür Dağlar)

Aşık Gülabi

Arşiv 2

1:38

Информация о правообладателе: Özmüzik Plakçılık
