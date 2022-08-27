О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shima Jeddi

Shima Jeddi

,

Nima Bargoshadi

Сингл  ·  2022

ShimaNima - 13

#Другое
Shima Jeddi

Артист

Shima Jeddi

Релиз ShimaNima - 13

#

Название

Альбом

1

Трек ShimaNima - 13 (لهجه)

ShimaNima - 13 (لهجه)

Shima Jeddi

,

Nima Bargoshadi

ShimaNima - 13

2:32

Информация о правообладателе: World Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз ShimaNima - 15
ShimaNima - 152023 · Сингл · Shima Jeddi
Релиз ShimaNima - 14
ShimaNima - 142022 · Сингл · Nima Bargoshadi
Релиз ShimaNima - 13
ShimaNima - 132022 · Сингл · Shima Jeddi
Релиз ShimaNima - 12
ShimaNima - 122022 · Альбом · Shima Jeddi
Релиз ShimaNima - 11
ShimaNima - 112022 · Альбом · Nima Bargoshadi
Релиз ShimaNima - X
ShimaNima - X2022 · Альбом · Nima Bargoshadi
Релиз ShimaNima - IX
ShimaNima - IX2022 · Альбом · Nima Bargoshadi
Релиз ShimaNima - , Vol. III
ShimaNima - , Vol. III2022 · Альбом · Nima Bargoshadi
Релиз دئيشمه
دئيشمه2022 · Альбом · Shima Jeddi
Релиз حييف اولدو چوخ دا ياراشيرديلار بيربيرلرينه
حييف اولدو چوخ دا ياراشيرديلار بيربيرلرينه2022 · Альбом · Nima Bargoshadi
Релиз ShimaNima - VII
ShimaNima - VII2021 · Альбом · Shima Jeddi
Релиз ShimaNima - , Vol. I
ShimaNima - , Vol. I2021 · Альбом · Shima Jeddi
Релиз ShimaNima - V
ShimaNima - V2021 · Альбом · Shima Jeddi
Релиз ShimaNima - IV
ShimaNima - IV2021 · Альбом · Shima Jeddi

Похожие артисты

Shima Jeddi
Артист

Shima Jeddi

у Вадима Людвиковского
Артист

у Вадима Людвиковского

Юлий Ким
Артист

Юлий Ким

Игорь Сластенко
Артист

Игорь Сластенко

Константин Михайлов
Артист

Константин Михайлов

Московский государственный академический камерный хор
Артист

Московский государственный академический камерный хор

Григорий Толчинский
Артист

Григорий Толчинский

Ольга Селезнёва
Артист

Ольга Селезнёва

Любовь Полищук
Артист

Любовь Полищук

Армен Джигарханян
Артист

Армен Джигарханян

Вениамин Смехов
Артист

Вениамин Смехов

Михаил Полицеймако
Артист

Михаил Полицеймако

Леонид Филатов
Артист

Леонид Филатов