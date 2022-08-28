О нас

Akif İslamzadə

Akif İslamzadə

Альбом  ·  2022

İfalar, Vol. 2

#Поп

1 лайк

Akif İslamzadə

Артист

Akif İslamzadə

Релиз İfalar, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Durnalar

Durnalar

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

5:25

2

Трек Girdim Yarın Bağçasına

Girdim Yarın Bağçasına

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

4:26

3

Трек Qurban Ollam

Qurban Ollam

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

3:11

4

Трек Çiçəklər Sevinsin

Çiçəklər Sevinsin

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

4:45

5

Трек Dənizdə Ay Çiməndə

Dənizdə Ay Çiməndə

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

2:33

6

Трек Evlərin Axşamları

Evlərin Axşamları

Akif İslamzadə

,

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 2

2:08

7

Трек Ey Vətən

Ey Vətən

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

3:11

8

Трек Faytonçu

Faytonçu

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

1:47

9

Трек Gəl Bizim Dağlara

Gəl Bizim Dağlara

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

3:27

10

Трек Görüşə Gəl

Görüşə Gəl

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

3:25

11

Трек Günah

Günah

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

3:33

12

Трек Həyat Bizimdir

Həyat Bizimdir

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

6:09

13

Трек Təkcə Səndən Xoşum Gəlir

Təkcə Səndən Xoşum Gəlir

Akif İslamzadə

İfalar, Vol. 2

5:27

Информация о правообладателе: mikpro
