О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: NATRAJ MUSIC MAHASAMUND
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kailash Wasi He
Kailash Wasi He2022 · Альбом · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Samosa Bada Bhajiya Khale Na Rasiya
Samosa Bada Bhajiya Khale Na Rasiya2021 · Альбом · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Tola Bandav Bhole Baba
Tola Bandav Bhole Baba2018 · Сингл · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Dekh To Bhola
Dekh To Bhola2018 · Сингл · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Turi Abbad Deewani He
Turi Abbad Deewani He2018 · Сингл · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Aha Re Mor Roop Ke Rani
Aha Re Mor Roop Ke Rani2018 · Сингл · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Tang Kapda La Pahirke Turi
Tang Kapda La Pahirke Turi2018 · Сингл · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Chal Na Jabo Wo Sari Moma Bhancha Mela
Chal Na Jabo Wo Sari Moma Bhancha Mela2017 · Альбом · Bhanu Nirmalkar
Релиз Jhanja Chhodke
Jhanja Chhodke2017 · Альбом · Lal Kumar Pareshwar
Релиз Bhola Bhandari He
Bhola Bhandari He2017 · Альбом · Lal Kumar Pareshwar

Похожие артисты

Lal Kumar Pareshwar
Артист

Lal Kumar Pareshwar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож