О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Könül Kərimova

Könül Kərimova

Сингл  ·  2020

Şəmkir

#Поп
Könül Kərimova

Артист

Könül Kərimova

Релиз Şəmkir

#

Название

Альбом

1

Трек Şəmkir

Şəmkir

Könül Kərimova

Şəmkir

4:13

Информация о правообладателе: Könül Kərimova
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gizli Sevirəm
Gizli Sevirəm2025 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Eşq
Eşq2025 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Xoşbəxtəm Səninlə
Xoşbəxtəm Səninlə2025 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Sen Ağlama
Sen Ağlama2025 · Сингл · Elxan Şirinov
Релиз Cavanlıq Sehvi
Cavanlıq Sehvi2025 · Сингл · Namiq Qaraçuxurlu
Релиз Cavanlıq Sehvi
Cavanlıq Sehvi2025 · Сингл · Namiq Qaraçuxurlu
Релиз Yollar Bizi Ayrı Saldı
Yollar Bizi Ayrı Saldı2025 · Сингл · Rashad RC
Релиз İstəyirəm
İstəyirəm2024 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Sevgi Mələyim
Sevgi Mələyim2024 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Yollar Bizi Ayrı Saldı
Yollar Bizi Ayrı Saldı2024 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Yar Başına Dönüm Sənin
Yar Başına Dönüm Sənin2024 · Сингл · Black Region
Релиз Vəfalı Yarım
Vəfalı Yarım2024 · Сингл · Könül Kərimova
Релиз Yollar Bizi Ayrı Saldı
Yollar Bizi Ayrı Saldı2024 · Сингл · Kavkaz Pro
Релиз Yollar Bizi Ayrı Saldı
Yollar Bizi Ayrı Saldı2024 · Сингл · RelaxBeats

Похожие альбомы

Релиз Niye
Niye2021 · Альбом · Tural Sedalı
Релиз Bip Bip
Bip Bip2014 · Альбом · Simge
Релиз Best Hits
Best Hits2018 · Альбом · Roya
Релиз Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim
Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim2008 · Альбом · Kutsi
Релиз Vətən Oğlu
Vətən Oğlu2023 · Сингл · Arzuxanım
Релиз Kader Rüzgarı
Kader Rüzgarı2012 · Альбом · Yusuf Güney
Релиз Cəbrayıl
Cəbrayıl2020 · Альбом · Zeynəb Həsəni
Релиз Best Compilation, Vol. 3
Best Compilation, Vol. 32019 · Альбом · Roya
Релиз Hərə Öz Sevdiyini Çağırsın
Hərə Öz Sevdiyini Çağırsın2020 · Альбом · Roya
Релиз Retro
Retro2021 · Альбом · Eldar Mansurov
Релиз Dantel
Dantel2016 · Альбом · İrem Derici
Релиз Bu Gece
Bu Gece2010 · Сингл · Konul Kerimova
Релиз Cəhənnəmə Gəl
Cəhənnəmə Gəl2021 · Альбом · Nəfəs
Релиз Bu Gecə
Bu Gecə2002 · Сингл · Könül Kərimova

Похожие артисты

Könül Kərimova
Артист

Könül Kərimova

Balaəli
Артист

Balaəli

Zeyneb Heseni
Артист

Zeyneb Heseni

Narana Paşayeva
Артист

Narana Paşayeva

Sahin
Артист

Sahin

Zenfira İbrahimova
Артист

Zenfira İbrahimova

Xəyyam Əhmədli
Артист

Xəyyam Əhmədli

Kəmalə Günəşli
Артист

Kəmalə Günəşli

Isin Karaca
Артист

Isin Karaca

Ruslan Müşfiqabadlı
Артист

Ruslan Müşfiqabadlı

Elnur Valeh
Артист

Elnur Valeh

Asif Meherremov
Артист

Asif Meherremov

Oruc Amin
Артист

Oruc Amin