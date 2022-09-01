Информация о правообладателе: Ertem Müzik Yapım
Сингл · 2022
Sen de Git
Другие альбомы исполнителя
Seninle Olmaz2025 · Сингл · Barış Birol
Berceste2025 · Альбом · Barış Birol
Rastlantı2024 · Альбом · Barış Birol
Yabancı2024 · Сингл · Barış Birol
Günah Çıkartma2024 · Сингл · Barış Birol
Kendime Çağrı2023 · Сингл · Barış Birol
Kendime Taşınıyorum2023 · Сингл · Barış Birol
Likya Yolu2023 · Сингл · Barış Birol
Camdan Kareler2023 · Сингл · Barış Birol
Sesimi Duyan Var mı?2023 · Сингл · Barış Birol
Sen de Git2022 · Сингл · Barış Birol
Güzelleme2022 · Альбом · Barış Birol
Uğur Böceğim2021 · Альбом · Barış Birol
Göre2021 · Альбом · Barış Birol