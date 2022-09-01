О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Barış Birol

Barış Birol

Сингл  ·  2022

Sen de Git

#Инди
Barış Birol

Артист

Barış Birol

Релиз Sen de Git

#

Название

Альбом

1

Трек Sen de Git (Barış Şarkıları 7)

Sen de Git (Barış Şarkıları 7)

Barış Birol

Sen de Git

4:00

Информация о правообладателе: Ertem Müzik Yapım
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Seninle Olmaz
Seninle Olmaz2025 · Сингл · Barış Birol
Релиз Berceste
Berceste2025 · Альбом · Barış Birol
Релиз Rastlantı
Rastlantı2024 · Альбом · Barış Birol
Релиз Yabancı
Yabancı2024 · Сингл · Barış Birol
Релиз Günah Çıkartma
Günah Çıkartma2024 · Сингл · Barış Birol
Релиз Kendime Çağrı
Kendime Çağrı2023 · Сингл · Barış Birol
Релиз Kendime Taşınıyorum
Kendime Taşınıyorum2023 · Сингл · Barış Birol
Релиз Likya Yolu
Likya Yolu2023 · Сингл · Barış Birol
Релиз Camdan Kareler
Camdan Kareler2023 · Сингл · Barış Birol
Релиз Sesimi Duyan Var mı?
Sesimi Duyan Var mı?2023 · Сингл · Barış Birol
Релиз Sen de Git
Sen de Git2022 · Сингл · Barış Birol
Релиз Güzelleme
Güzelleme2022 · Альбом · Barış Birol
Релиз Uğur Böceğim
Uğur Böceğim2021 · Альбом · Barış Birol
Релиз Göre
Göre2021 · Альбом · Barış Birol

Похожие артисты

Barış Birol
Артист

Barış Birol

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож