Информация о правообладателе: Team Films
Сингл · 2022
Pati Parmeshwar
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Bidai Wala Sadiya2024 · Сингл · Sushil Singh
Tur Delah Nathiya2023 · Сингл · Sushil Singh
Holi Me Hak Bhatar Ke Hola2023 · Сингл · Sushil Singh
Rang Se Chunari Kaila Dagi2023 · Сингл · Sushil Singh
Kaga Gehum Dele Juthiyaye2022 · Сингл · Sushil Singh
Chhathi Mai ke Dihal Horilawa2022 · Сингл · Sushil Singh
Pati Parmeshwar2022 · Сингл · Sushil Singh
Sautin Ke Boliya2022 · Альбом · Sushil Singh
Dewar Deewana Ganja Bhang Ke2022 · Альбом · Sushil Singh
Bhauji Ke Saya Me Naya Pichkari2022 · Альбом · Sushil Singh
Rowata Majnua2022 · Альбом · Sushil Singh
Piywa Ke Pichkari Me Presar Naikhe2022 · Альбом · Sushil Singh
Naya Jamana Ke Mehraru Varnan2022 · Альбом · Sushil Singh
Hardiya2022 · Альбом · Sushil Singh