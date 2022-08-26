О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Top Qawwali
Top Qawwali2023 · Альбом · Yusuf Malik
Релиз Hum Tere Sehar Me Aaye Hai
Hum Tere Sehar Me Aaye Hai2023 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Ye Karam Hain Kamali Wale Ka
Ye Karam Hain Kamali Wale Ka2022 · Альбом · Yusuf Malik
Релиз Khwaja Nabi Ke Shahzade
Khwaja Nabi Ke Shahzade2022 · Альбом · Yusuf Malik
Релиз Mere Sabir Hain Mohammad Ke Gharane Wale
Mere Sabir Hain Mohammad Ke Gharane Wale2022 · Альбом · Yusuf Malik
Релиз Woh Hai Mera Nabi
Woh Hai Mera Nabi2020 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Teri Dhoom Hai Sabir Gali Gali
Teri Dhoom Hai Sabir Gali Gali2020 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Wo Chandni Sa Badan
Wo Chandni Sa Badan2019 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Hum Tere Shaher Mein Aye Hai
Hum Tere Shaher Mein Aye Hai2019 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Yeh Muhammad Ka Karam Hai
Yeh Muhammad Ka Karam Hai2018 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Waris Ka Wazifa Ali Ali
Waris Ka Wazifa Ali Ali2018 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Yaad Aate Hain Nabi Nabi
Yaad Aate Hain Nabi Nabi2018 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Waris Ka Rouza Dekhenge
Waris Ka Rouza Dekhenge2018 · Сингл · Yusuf Malik
Релиз Mujhe Le Chalo Madina
Mujhe Le Chalo Madina2018 · Сингл · Yusuf Malik

Похожие артисты

Yusuf Malik
Артист

Yusuf Malik

Anil Kumar
Артист

Anil Kumar

Komal Choudhary
Артист

Komal Choudhary

Gulzar Alam
Артист

Gulzar Alam

Aslam-Akram Sabri
Артист

Aslam-Akram Sabri

Gyasuddin Warsi
Артист

Gyasuddin Warsi

Zahir Miyan
Артист

Zahir Miyan

Aslam Akram Sabri
Артист

Aslam Akram Sabri

Ustad Afzal Sabri
Артист

Ustad Afzal Sabri

Master Shaban Chachar
Артист

Master Shaban Chachar

Anup Rathod
Артист

Anup Rathod

Akhilesh
Артист

Akhilesh

Nijam Sabri
Артист

Nijam Sabri