Aslam Akram Sabri

Aslam Akram Sabri

Альбом  ·  2022

Khwaja Dar Pe Bulao

#Со всего мира
Aslam Akram Sabri

Артист

Aslam Akram Sabri

Релиз Khwaja Dar Pe Bulao

#

Название

Альбом

1

Трек Apne Dar Pe Bulao

Apne Dar Pe Bulao

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

17:32

2

Трек Chalo Chale Ajmer Nagriya

Chalo Chale Ajmer Nagriya

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

17:27

3

Трек Jo Nabi Ka Gulam Hai

Jo Nabi Ka Gulam Hai

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

12:43

4

Трек Kamli Wale Mohammad Ki

Kamli Wale Mohammad Ki

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

15:36

5

Трек Khade Apke Dar Pe Daman Pasare

Khade Apke Dar Pe Daman Pasare

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

13:54

6

Трек Khwaja Ki Chhathi Hai

Khwaja Ki Chhathi Hai

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

18:03

7

Трек Khwaja Mera Rahmat Ka Samundar

Khwaja Mera Rahmat Ka Samundar

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

29:28

8

Трек Khwaja Tera Angan Ka

Khwaja Tera Angan Ka

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

14:32

9

Трек Koi Dekhe Shan Rasool Ki

Koi Dekhe Shan Rasool Ki

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

15:05

10

Трек Koi Tumsa Nahi Khuda Ki Kasam

Koi Tumsa Nahi Khuda Ki Kasam

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

16:13

11

Трек Kuch Aisi Shan Dilwate

Kuch Aisi Shan Dilwate

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

14:54

12

Трек Madine Ke Wali

Madine Ke Wali

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

19:10

13

Трек Meri Ankho Me Jalwa

Meri Ankho Me Jalwa

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

10:34

14

Трек Mohammad Ka Jalwa

Mohammad Ka Jalwa

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

14:29

15

Трек Sab Jhum Ke Bolo Ya Nabi

Sab Jhum Ke Bolo Ya Nabi

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

15:20

16

Трек Sab Kuch Tuje Mil Jayega

Sab Kuch Tuje Mil Jayega

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

16:45

17

Трек Tere Dar Pe Dewane Aaye Hai

Tere Dar Pe Dewane Aaye Hai

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

16:40

18

Трек Ya Rasule Khuda

Ya Rasule Khuda

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

17:17

19

Трек Yaha Bol Bala

Yaha Bol Bala

Aslam Akram Sabri

Khwaja Dar Pe Bulao

13:41

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
