О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

De_sosa

De_sosa

,

simone lupino

Сингл  ·  2022

White of City

#Хип-хоп
De_sosa

Артист

De_sosa

Релиз White of City

#

Название

Альбом

1

Трек White of City

White of City

simone lupino

,

De_sosa

White of City

2:34

Информация о правообладателе: simone lupino
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kuduro
Kuduro2024 · Сингл · simone lupino
Релиз Dexter Sulla Base reverb version
Dexter Sulla Base reverb version2023 · Сингл · simone lupino
Релиз Dexter Sulla Base
Dexter Sulla Base2023 · Сингл · simone lupino
Релиз amore finto i soldi e la fama lei era la luce e intorno un buio infinito
amore finto i soldi e la fama lei era la luce e intorno un buio infinito2022 · Альбом · simone lupino
Релиз back of black memories
back of black memories2022 · Сингл · De_sosa
Релиз Andiamo
Andiamo2022 · Сингл · simone lupino
Релиз White of City
White of City2022 · Сингл · De_sosa
Релиз From Italy
From Italy2022 · Сингл · simone lupino
Релиз europa
europa2022 · Сингл · De_sosa
Релиз passato
passato2022 · Сингл · simone lupino
Релиз Quando ero piccolo
Quando ero piccolo2022 · Сингл · simone lupino

Похожие артисты

De_sosa
Артист

De_sosa

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож