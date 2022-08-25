О нас

Daljeet Kaur

,

Ashu Kapoor

Сингл  ·  2022

Chitta Kukkad

#Со всего мира
Артист

Релиз Chitta Kukkad

Название

Альбом

1

Трек Chitta Kukkad

Chitta Kukkad

,

Ashu Kapoor

Chitta Kukkad

3:50

Информация о правообладателе: The Folk Radio
Релиз Jatti Di Taur
Jatti Di Taur2024 · Сингл · Daljeet Kaur
Релиз Chitta Kukkad
Chitta Kukkad2022 · Сингл · Daljeet Kaur
Релиз Soan Chirhi
Soan Chirhi2021 · Альбом · Daljeet Kaur
Релиз Das Teri Ki Marzi
Das Teri Ki Marzi2018 · Альбом · Hakam Bakhtariwala
Релиз The Very Best of Balkar Sidhu, Vol. 2
The Very Best of Balkar Sidhu, Vol. 22017 · Альбом · Hakam Bakhtari Wala
Релиз Naksha
Naksha2016 · Сингл · Hakam Bakhtariwala
Релиз Kare Kalolan Saali
Kare Kalolan Saali2014 · Альбом · Daljeet Kaur
Релиз Milne Nu Ji Karda
Milne Nu Ji Karda2014 · Альбом · Hakam Bakhtari Wala
Релиз Charh Laindey Jawani
Charh Laindey Jawani2005 · Альбом · Hakam Bakhtarwala
Релиз Teeja Akharha, Vol. 1
Teeja Akharha, Vol. 12001 · Альбом · Hakam Bakhtarwala

