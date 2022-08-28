О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sheela Kalson

Sheela Kalson

Сингл  ·  2022

Teri Jamuna Ka Thanda Mitha Nir Matkiya Bhar Len De

#Со всего мира
Sheela Kalson

Артист

Sheela Kalson

Релиз Teri Jamuna Ka Thanda Mitha Nir Matkiya Bhar Len De

#

Название

Альбом

1

Трек Teri Jamuna Ka Thanda Mitha Nir Matkiya Bhar Len De

Teri Jamuna Ka Thanda Mitha Nir Matkiya Bhar Len De

Sheela Kalson

Teri Jamuna Ka Thanda Mitha Nir Matkiya Bhar Len De

6:06

Информация о правообладателе: Geet Mithas
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ek Din Mere Ghar Bhi Aayegi Maa Lal Chunariya Wali
Ek Din Mere Ghar Bhi Aayegi Maa Lal Chunariya Wali2024 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Khatu Ki Tayari
Khatu Ki Tayari2024 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Aangali Ka Challa Ho Kanhaiya Mat Todiye
Aangali Ka Challa Ho Kanhaiya Mat Todiye2023 · Сингл · D.C Madana
Релиз Kartey Hai Kanha Tera Har Pal Shukriya
Kartey Hai Kanha Tera Har Pal Shukriya2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Jo Behno Ki Kadar Kartey Hai Vo Bhai Sukh Paatey Hai
Jo Behno Ki Kadar Kartey Hai Vo Bhai Sukh Paatey Hai2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Tija Ki Jhool Padhi Mera Bira Kad Aavega
Tija Ki Jhool Padhi Mera Bira Kad Aavega2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Bira Teri Surat Mein Dikhe Krishan Kanhayi Re
Bira Teri Surat Mein Dikhe Krishan Kanhayi Re2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Chota Sa Hanuman Chalave Gaadi Satsang Ki
Chota Sa Hanuman Chalave Gaadi Satsang Ki2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Meri Asuvan Bhige Saadi
Meri Asuvan Bhige Saadi2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Sasu Tera Beta Kade To Mera Hovega
Sasu Tera Beta Kade To Mera Hovega2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Avadh Mein Baje Badhayi Ji
Avadh Mein Baje Badhayi Ji2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Ruk Ja Oo Radhe Rani Ruk Ja Aaj Main Fodunga Tera Matka
Ruk Ja Oo Radhe Rani Ruk Ja Aaj Main Fodunga Tera Matka2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Gora Sari Duniya Manave Tere Laal Ko
Gora Sari Duniya Manave Tere Laal Ko2023 · Сингл · Sheela Kalson
Релиз Holi Khele To Aa Jaiyo Barsaane Rasiya
Holi Khele To Aa Jaiyo Barsaane Rasiya2023 · Сингл · Sheela Kalson

Похожие артисты

Sheela Kalson
Артист

Sheela Kalson

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож