Lucian Dragan

Lucian Dragan

Альбом  ·  2000

Bata-ce norocu viata

#Со всего мира
Lucian Dragan

Артист

Lucian Dragan

Релиз Bata-ce norocu viata

#

Название

Альбом

1

Трек Bata-ce narocu' viata

Bata-ce narocu' viata

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:24

2

Трек Nu-i bogat al' care are

Nu-i bogat al' care are

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:22

3

Трек Am iubit o fata

Am iubit o fata

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

3:23

4

Трек Soferul de TIR

Soferul de TIR

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

3:35

5

Трек Am o fata si-un baiat

Am o fata si-un baiat

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:42

6

Трек Ai plecat din viata mea

Ai plecat din viata mea

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

4:26

7

Трек Am umblat lume, prin tine

Am umblat lume, prin tine

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

3:37

8

Трек Cate-n viata am facut eu

Cate-n viata am facut eu

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:54

9

Трек La birtutu de la drum

La birtutu de la drum

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:48

10

Трек Am un precin, nu o suta

Am un precin, nu o suta

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

3:15

11

Трек Drag mi-i sa fiu vanator

Drag mi-i sa fiu vanator

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:03

12

Трек Am o boala si-un dor greu

Am o boala si-un dor greu

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

3:05

13

Трек Hai mandro sa-ti dau rachie

Hai mandro sa-ti dau rachie

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

3:14

14

Трек Cate zile-s intr-un an

Cate zile-s intr-un an

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:41

15

Трек Omu cat traieste-n viata

Omu cat traieste-n viata

Lucian Dragan

Bata-ce norocu viata

2:15

Информация о правообладателе: Hobby Music
