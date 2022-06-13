О нас

CLAFJES

CLAFJES

,

Mama Becky

Альбом  ·  2022

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

#Разное
CLAFJES

Артист

CLAFJES

Релиз THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Jesus is with you

Jesus is with you

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

3:38

2

Трек How Excellent

How Excellent

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

4:36

3

Трек Emmanuel

Emmanuel

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

2:48

4

Трек Tell me the old old stories

Tell me the old old stories

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

0:57

5

Трек Captain of Israel

Captain of Israel

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

4:00

6

Трек A hill far away

A hill far away

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:06

7

Трек Because he lives

Because he lives

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:36

8

Трек Great God of wonders

Great God of wonders

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:14

9

Трек Sing Halleluya

Sing Halleluya

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

0:19

10

Трек It is well

It is well

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

0:54

11

Трек Marching to Zion

Marching to Zion

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:05

12

Трек What a friend

What a friend

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:02

13

Трек Stand up, Stand up

Stand up, Stand up

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

0:46

14

Трек To God be the Glory

To God be the Glory

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

2:48

15

Трек Great is thy faithfulness

Great is thy faithfulness

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:09

16

Трек He is Lord

He is Lord

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:26

17

Трек Give me the wings

Give me the wings

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

3:51

18

Трек Blessed Assurance

Blessed Assurance

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

0:54

19

Трек Who is on the Lord side

Who is on the Lord side

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

4:02

20

Трек "Willievolt"

"Willievolt"

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

0:49

21

Трек Amazing Grace

Amazing Grace

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

2:30

22

Трек Ebenezer

Ebenezer

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:32

23

Трек I am so Glad

I am so Glad

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

3:09

24

Трек Rock of ages

Rock of ages

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

1:42

25

Трек Halleluya chorus

Halleluya chorus

Mama Becky

,

CLAFJES

THE CHRISTIAN PRIDE, Vol. 1

3:40

Информация о правообладателе: Mama Becky
