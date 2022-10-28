О нас

August Darnell

Альбом  ·  2022

Once Upon a Cassette , Vol. 5

#Поп
August Darnell

Артист

August Darnell

Релиз Once Upon a Cassette , Vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек Venga Venga Che Sogno (London 1983) [Live]

Venga Venga Che Sogno (London 1983) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

,

The Coconuts

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:08

2

Трек Hayley Holiday

Hayley Holiday

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

4:35

3

Трек Romantically Inclined (Live)

Romantically Inclined (Live)

August Darnell

,

Mark Anthony Jones

Once Upon a Cassette , Vol. 5

16:29

4

Трек Creaking Parts and Broken Hearts (Demo)

Creaking Parts and Broken Hearts (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:57

5

Трек Integrated Rock'n'roll (London 1983) [Live]

Integrated Rock'n'roll (London 1983) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

,

The Coconuts

Once Upon a Cassette , Vol. 5

2:33

6

Трек Nikka Nikka Nikka Nikka Nikka Nikka Five O (Demo)

Nikka Nikka Nikka Nikka Nikka Nikka Five O (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:12

7

Трек And All I Had to Do Was Love Her Too (Gruga Halle, Essen) [Live]

And All I Had to Do Was Love Her Too (Gruga Halle, Essen) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

Once Upon a Cassette , Vol. 5

4:20

8

Трек My Heart Belongs to Danny (The Rope-a-Dope Rehearsal) [Live]

My Heart Belongs to Danny (The Rope-a-Dope Rehearsal) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

Once Upon a Cassette , Vol. 5

5:40

9

Трек Indian Summer Madness (Live)

Indian Summer Madness (Live)

August Darnell

,

Bongo Eddie

Once Upon a Cassette , Vol. 5

6:36

10

Трек Mimose (Demo)

Mimose (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:20

11

Трек Call Me the Entertainer (London 1983) [Live]

Call Me the Entertainer (London 1983) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

,

The Coconuts

Once Upon a Cassette , Vol. 5

4:49

12

Трек Don't Say That Don't Say That (Demo)

Don't Say That Don't Say That (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:10

13

Трек Going Places (London 1983) [Live]

Going Places (London 1983) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

,

The Coconuts

Once Upon a Cassette , Vol. 5

4:39

14

Трек Like the Market Price

Like the Market Price

August Darnell

,

The Coconuts

Once Upon a Cassette , Vol. 5

4:57

15

Трек October Second 1980 (Live)

October Second 1980 (Live)

August Darnell

,

Coati Mundi

Once Upon a Cassette , Vol. 5

8:13

16

Трек Off the Coast of Me (London 1983) [Live]

Off the Coast of Me (London 1983) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

,

The Coconuts

Once Upon a Cassette , Vol. 5

6:49

17

Трек The Sheffield Shuffle (Demo)

The Sheffield Shuffle (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

2:18

18

Трек Let Me Complicate Your Life (Demo)

Let Me Complicate Your Life (Demo)

August Darnell

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:59

19

Трек Yes I Do (1973) [Demo]

Yes I Do (1973) [Demo]

August Darnell

,

Stony Browder

Once Upon a Cassette , Vol. 5

3:20

20

Трек He's Just a Ski Instructor (Gruga Halle, Essen) [Live]

He's Just a Ski Instructor (Gruga Halle, Essen) [Live]

August Darnell

,

Coati Mundi

Once Upon a Cassette , Vol. 5

8:10

Информация о правообладателе: 2c2c
Волна по релизу


