Информация о правообладателе: Chachaji Records
Сингл · 2022
Jhule Thi Jhulawe Thi
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Duwariya Kona K Ayab Na2023 · Сингл · Ved Prakash
Baba Baat Uchit Nahi Bhel2023 · Сингл · Ved Prakash
Jhule Thi Jhulawe Thi2022 · Сингл · Ved Prakash
Dub Gail Gharwa Madaiya2021 · Сингл · Ved Prakash
Baba Pe Jalwa Chadhai Ji2021 · Сингл · Ved Prakash
Jawani Ke Jivan Bima Karadi - Single2020 · Сингл · Ved Prakash
Jawani Ke Jeevan Bima Karadi2018 · Сингл · Ved Prakash