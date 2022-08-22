Информация о правообладателе: Vagner Ribeiro
Сингл · 2022
Na Procissão
Roda do Mundo2023 · Сингл · Leandro Fernandes
Roda do Mundo2022 · Сингл · Vagner Ribeiro
Milagre das Telhas2022 · Сингл · Vagner Ribeiro
Roda do Mundo2022 · Сингл · Vagner Ribeiro
Licença às Rodas2022 · Сингл · Vagner Ribeiro
Na Procissão2022 · Сингл · Vagner Ribeiro
Lição dos Ipês2021 · Сингл · Vagner Ribeiro
Esperança na Volta2021 · Сингл · Vagner Ribeiro
O Piauí Contando História2012 · Альбом · Vagner Ribeiro