О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ Ld

DJ Ld

,

MC D12

Сингл  ·  2022

Não Deu Valor

Контент 18+

#Латинская
DJ Ld

Артист

DJ Ld

Релиз Não Deu Valor

#

Название

Альбом

1

Трек Não Deu Valor

Não Deu Valor

MC D12

,

DJ Ld

Não Deu Valor

2:17

Информация о правообладателе: SoundMusic Original
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Mando o Pix e Tchau
Mando o Pix e Tchau2024 · Сингл · Mc Bicho Solto
Релиз Bucetão Vs Bucetinha
Bucetão Vs Bucetinha2024 · Сингл · MC Pogba
Релиз Dentro do Hb20
Dentro do Hb202024 · Сингл · DJ Ld
Релиз Na Onda Que Eu To
Na Onda Que Eu To2024 · Сингл · DJ Ld
Релиз Corin Com Coça
Corin Com Coça2024 · Сингл · DJ Ld
Релиз Toma Mucilon
Toma Mucilon2024 · Сингл · DJ CAZA
Релиз Faz Completo Bb
Faz Completo Bb2023 · Сингл · DJ Ld
Релиз Phonk da 17 (Slowed)
Phonk da 17 (Slowed)2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Phonk da 17
Phonk da 172023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Phonk da 17 (Speed Up)
Phonk da 17 (Speed Up)2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Phonk - Me Chama de Amor, Que Eu Te Chamo de Piranha
Phonk - Me Chama de Amor, Que Eu Te Chamo de Piranha2023 · Сингл · DJ Ld
Релиз Pluf Pluf
Pluf Pluf2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Não Me Manda Mensagem
Não Me Manda Mensagem2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Ja Chegou o Natal
Ja Chegou o Natal2023 · Сингл · MC Pogba

Похожие артисты

DJ Ld
Артист

DJ Ld

Dj Guuga
Артист

Dj Guuga

DJ LP Malvadão
Артист

DJ LP Malvadão

Mc Datorre
Артист

Mc Datorre

Meno Saaint
Артист

Meno Saaint

DJ CHICO OFICIAL
Артист

DJ CHICO OFICIAL

Dj Guina
Артист

Dj Guina

MC Luiggi
Артист

MC Luiggi

MC JK Da BL
Артист

MC JK Da BL

MC P1
Артист

MC P1

MC CR DA ZO
Артист

MC CR DA ZO

MC Nina
Артист

MC Nina

MC Decão
Артист

MC Decão