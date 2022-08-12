Информация о правообладателе: Solitario E.R
Сингл · 2022
Quienes No Han Entendido las Reglas Aseguran Que la Vida No Es un Juego
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ruido2025 · Сингл · Solitario
Ídolo de Muchos, Maestro de Pocos2025 · Сингл · Solitario
Mi Razón Contra Tus Formas2025 · Сингл · Solitario
El Verso Incombustible2025 · Сингл · Solitario
Pacto2025 · Сингл · Solitario
Os Lo Dije2025 · Сингл · Solitario
Cultura y Conocimiento2024 · Сингл · Solitario
Intromisivo2024 · Сингл · Solitario
Cuántico2024 · Сингл · Solitario
El Mundo Subjetivo2024 · Сингл · Solitario
Contra el Arte Subjetivo2024 · Сингл · Solitario
La Nueva Enfermedad Mental2023 · Сингл · Solitario
El Hombre de Conocimiento2023 · Сингл · Solitario
El Capital Intelectual2023 · Сингл · Solitario