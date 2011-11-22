О нас

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

Альбом  ·  2011

El Rey Triunfador

#Фолк, народная
Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

Артист

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

Релиз El Rey Triunfador

#

Название

Альбом

1

Трек Fuego

Fuego

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

3:33

2

Трек Ojala Que No Puedas

Ojala Que No Puedas

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

4:04

3

Трек Devórame Otra Vez

Devórame Otra Vez

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

3:45

4

Трек Vestida de Novia

Vestida de Novia

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

4:51

5

Трек Dios del Olvido

Dios del Olvido

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

3:52

6

Трек Guarachero Soy / Dulce Melodía / Aquella Casa de Cita / Mujeres Como Tu / Como Pichi en Tarro / Chamameceando en Chaupi Pozo

Guarachero Soy / Dulce Melodía / Aquella Casa de Cita / Mujeres Como Tu / Como Pichi en Tarro / Chamameceando en Chaupi Pozo

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

7:04

7

Трек Otra Copa por Favor

Otra Copa por Favor

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

4:41

8

Трек No Quiero Tu Traición

No Quiero Tu Traición

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

2:58

9

Трек Mi Novia Sirvienta / Maldito Amor / Que Esta Pasando Amor

Mi Novia Sirvienta / Maldito Amor / Que Esta Pasando Amor

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

4:57

10

Трек Para Mi Princesita Roció

Para Mi Princesita Roció

Eduardo Melian Y Su Poderoso Primavera

El Rey Triunfador

5:25

Информация о правообладателе: A.T.G Music & E.M Producciones
