О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

RP39

RP39

Сингл  ·  2022

Força Tática

#Рэп
RP39

Артист

RP39

Релиз Força Tática

#

Название

Альбом

1

Трек Força Tática

Força Tática

RP39

Força Tática

3:22

Информация о правообладателе: RP39
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Rap da Rondesp
Rap da Rondesp2025 · Сингл · RP39
Релиз Rap da Rota
Rap da Rota2025 · Сингл · RP39
Релиз Caçador de Ladrão
Caçador de Ladrão2025 · Сингл · RP39
Релиз Core Polícia Civil
Core Polícia Civil2025 · Сингл · RP39
Релиз O Bope Subiu o Morro!
O Bope Subiu o Morro!2025 · Сингл · RP39
Релиз Somos a Rocam
Somos a Rocam2025 · Сингл · RP39
Релиз Meu Desabafo
Meu Desabafo2025 · Сингл · RP39
Релиз Meu Compromisso
Meu Compromisso2025 · Сингл · Matos Rap
Релиз Meu Canga
Meu Canga2025 · Сингл · RP39
Релиз Preparado pro Combate
Preparado pro Combate2024 · Сингл · RP39
Релиз Patamo Distrito Federal
Patamo Distrito Federal2024 · Сингл · RP39
Релиз Viciado em Guerra
Viciado em Guerra2024 · Сингл · RP39
Релиз Rap da Rotam
Rap da Rotam2024 · Сингл · RP39
Релиз A Justiça Foi Feita
A Justiça Foi Feita2024 · Сингл · RP39

Похожие артисты

RP39
Артист

RP39

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож