Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Carlos Guillen

Carlos Guillen

Сингл  ·  2022

Abandonado

#Рок
Carlos Guillen

Артист

Carlos Guillen

Релиз Abandonado

#

Название

Альбом

1

Трек Abandonado

Abandonado

Carlos Guillen

Abandonado

3:43

Информация о правообладателе: 2022 Carlitos Guillen El Elegido De Cristo
Релиз Quien Dijo Miedo
Quien Dijo Miedo2022 · Альбом · Carlos Guillen
Релиз Diseñado para Cosas Grandes
Diseñado para Cosas Grandes2022 · Альбом · Carlos Guillen
Релиз Despues del Dolor
Despues del Dolor2022 · Альбом · Carlos Guillen
Релиз En Tu Amor
En Tu Amor2022 · Сингл · Carlos Guillen
Релиз Cielos Abiertos
Cielos Abiertos2022 · Сингл · Carlos Guillen
Релиз Volvera
Volvera2022 · Альбом · Carlos Guillen
Релиз Abandonado
Abandonado2022 · Сингл · Carlos Guillen
Релиз La Llamada
La Llamada2022 · Сингл · Carlos Guillen
Релиз Corazón Agradecido
Corazón Agradecido2022 · Альбом · Carlos Guillen
Релиз Gracias Señor
Gracias Señor2022 · Сингл · Carlos Guillen
Релиз El Es Jesus
El Es Jesus2022 · Сингл · Carlos Guillen
Релиз Sangre Redentora
Sangre Redentora2021 · Сингл · Carlos Guillen

Carlos Guillen
Артист

Carlos Guillen

