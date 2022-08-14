О нас

Ayush Tripathi

Ayush Tripathi

Сингл  ·  2022

Jaha Jaha Baithe Jis Mod Pe Baithe

#Классическая
Ayush Tripathi

Артист

Ayush Tripathi

Релиз Jaha Jaha Baithe Jis Mod Pe Baithe

#

Название

Альбом

1

Трек Jaha Jaha Baithe Jis Mod Pe Baithe

Jaha Jaha Baithe Jis Mod Pe Baithe

Ayush Tripathi

Jaha Jaha Baithe Jis Mod Pe Baithe

6:01

Информация о правообладателе: AYUSH TRIPATHI
Другие альбомы исполнителя

Релиз Bhado Ka Jab Jab Bhi Mela Aata Hai
Bhado Ka Jab Jab Bhi Mela Aata Hai2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз JHUNJHUNU BULAWE DADI JI
JHUNJHUNU BULAWE DADI JI2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз HUMKO TO AASRA HAI
HUMKO TO AASRA HAI2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз UNCHI UNCHI DAALI PAR JHULO GHALWAYO
UNCHI UNCHI DAALI PAR JHULO GHALWAYO2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз Jhule Par Khatuwala
Jhule Par Khatuwala2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз Humare Ghar Me Roti Bhi Tere Khatu Se Aati Hai
Humare Ghar Me Roti Bhi Tere Khatu Se Aati Hai2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз Aayo Dadi Sawaniyo
Aayo Dadi Sawaniyo2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз Kya Khoob Kiya Sringar
Kya Khoob Kiya Sringar2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз Dildar Yar Mhane To Nibhano Padsi
Dildar Yar Mhane To Nibhano Padsi2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз SAKHI CHALO MANDARIYE HISAR
SAKHI CHALO MANDARIYE HISAR2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз PITRON KI MAHIMA GHANI
PITRON KI MAHIMA GHANI2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз PITAR JI KE BHAJAN
PITAR JI KE BHAJAN2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз Mukh Su Bol De Sawariya - Dhamal
Mukh Su Bol De Sawariya - Dhamal2025 · Сингл · Ayush Tripathi
Релиз KESARIYA BAGA
KESARIYA BAGA2025 · Сингл · Ayush Tripathi

Ayush Tripathi
Артист

Ayush Tripathi

