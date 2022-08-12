Информация о правообладателе: Batucada Produções
Сингл · 2022
Dt Sertanejo Raiz 6: Aceito Sua Decisão / Fruto Especial / Tenho Ciúme de Tudo / Dama de Vermelho / Pedindo Amor2025 · Сингл · Daniel Trindade
DT Sertanejo Raiz 5: Vou Te Amar / Deixa Eu Te Amar / Fala / Te Quero pra Mim / Azul2025 · Сингл · Daniel Trindade
DT Sertanejo Raiz 4: Palavras / Don't Cry / Diga Sim pra Mim / Volta Meu Amor2025 · Сингл · Daniel Trindade
DT Sertanejo Raiz 3: Leilão / Só Falta Você / Chora Me Liga / Pode Chorar / Voa Beija-Flor / E Daí2025 · Сингл · Daniel Trindade
DT Sertanejo Raiz 2: Ela É Demais / Eu Mereço / Nos Bares da Cidade2025 · Сингл · Daniel Trindade
DT Sertanejo Raiz 1: Anestesiado / Seu Amor Ainda É Tudo / Decida / Cavalgada / Você Não Me Ensinou a Te Esquecer2024 · Сингл · Daniel Trindade
TBT do DT2024 · Сингл · Daniel Trindade
Ensaios de Verão: Tenho Que Me Decidir / Tipo Hollywood / Ela Quer Sentar pra Nós / Poc Poc / Ajoelhou Vai Ter Que Mama / Fode Bem / Cama Repetida / Baile do Bruxo / Tem Café2024 · Сингл · Daniel Trindade
Sofrência do DT 2: Duas / Cadê Seu Namorado Moça / Sinal2023 · Сингл · Daniel Trindade
Sofrência do DT 1: Um Dia / Fala a Verdade pra Ele / Ao Sabor do Vento / Imprevistos2023 · Сингл · Daniel Trindade
Comanda2022 · Сингл · Matheus Trindade
Química Perfeita2022 · Сингл · Daniel Trindade
No Ouvidinho2022 · Сингл · Daniel Trindade
Balanço da Rede2022 · Сингл · Matheus Trindade