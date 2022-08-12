О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daniel Trindade

Daniel Trindade

Сингл  ·  2022

Mal Feito

#Латинская
Daniel Trindade

Артист

Daniel Trindade

Релиз Mal Feito

#

Название

Альбом

1

Трек Mal Feito (Ao Vivo)

Mal Feito (Ao Vivo)

Daniel Trindade

Mal Feito

1:42

Информация о правообладателе: Batucada Produções
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dt Sertanejo Raiz 6: Aceito Sua Decisão / Fruto Especial / Tenho Ciúme de Tudo / Dama de Vermelho / Pedindo Amor
Dt Sertanejo Raiz 6: Aceito Sua Decisão / Fruto Especial / Tenho Ciúme de Tudo / Dama de Vermelho / Pedindo Amor2025 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз DT Sertanejo Raiz 5: Vou Te Amar / Deixa Eu Te Amar / Fala / Te Quero pra Mim / Azul
DT Sertanejo Raiz 5: Vou Te Amar / Deixa Eu Te Amar / Fala / Te Quero pra Mim / Azul2025 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз DT Sertanejo Raiz 4: Palavras / Don't Cry / Diga Sim pra Mim / Volta Meu Amor
DT Sertanejo Raiz 4: Palavras / Don't Cry / Diga Sim pra Mim / Volta Meu Amor2025 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз DT Sertanejo Raiz 3: Leilão / Só Falta Você / Chora Me Liga / Pode Chorar / Voa Beija-Flor / E Daí
DT Sertanejo Raiz 3: Leilão / Só Falta Você / Chora Me Liga / Pode Chorar / Voa Beija-Flor / E Daí2025 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз DT Sertanejo Raiz 2: Ela É Demais / Eu Mereço / Nos Bares da Cidade
DT Sertanejo Raiz 2: Ela É Demais / Eu Mereço / Nos Bares da Cidade2025 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз DT Sertanejo Raiz 1: Anestesiado / Seu Amor Ainda É Tudo / Decida / Cavalgada / Você Não Me Ensinou a Te Esquecer
DT Sertanejo Raiz 1: Anestesiado / Seu Amor Ainda É Tudo / Decida / Cavalgada / Você Não Me Ensinou a Te Esquecer2024 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз TBT do DT
TBT do DT2024 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз Ensaios de Verão: Tenho Que Me Decidir / Tipo Hollywood / Ela Quer Sentar pra Nós / Poc Poc / Ajoelhou Vai Ter Que Mama / Fode Bem / Cama Repetida / Baile do Bruxo / Tem Café
Ensaios de Verão: Tenho Que Me Decidir / Tipo Hollywood / Ela Quer Sentar pra Nós / Poc Poc / Ajoelhou Vai Ter Que Mama / Fode Bem / Cama Repetida / Baile do Bruxo / Tem Café2024 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз Sofrência do DT 2: Duas / Cadê Seu Namorado Moça / Sinal
Sofrência do DT 2: Duas / Cadê Seu Namorado Moça / Sinal2023 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз Sofrência do DT 1: Um Dia / Fala a Verdade pra Ele / Ao Sabor do Vento / Imprevistos
Sofrência do DT 1: Um Dia / Fala a Verdade pra Ele / Ao Sabor do Vento / Imprevistos2023 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз Comanda
Comanda2022 · Сингл · Matheus Trindade
Релиз Química Perfeita
Química Perfeita2022 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз No Ouvidinho
No Ouvidinho2022 · Сингл · Daniel Trindade
Релиз Balanço da Rede
Balanço da Rede2022 · Сингл · Matheus Trindade

Похожие артисты

Daniel Trindade
Артист

Daniel Trindade

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож