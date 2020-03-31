О нас

Grupo Bailaço

Grupo Bailaço

Альбом  ·  2020

Enchendo a Sala, Vol. 04

#Латинская
Grupo Bailaço

Артист

Grupo Bailaço

Релиз Enchendo a Sala, Vol. 04

#

Название

Альбом

1

Трек Abertura (Ao Vivo)

Abertura (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

0:40

2

Трек Solta o Batidão (Ao Vivo)

Solta o Batidão (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:18

3

Трек Me Bate Nega Véia (Ao Vivo)

Me Bate Nega Véia (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

1:59

4

Трек Pau Que da Cavaco (Ao Vivo)

Pau Que da Cavaco (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:19

5

Трек Se É pra Namorar (Ao Vivo)

Se É pra Namorar (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

3:41

6

Трек Na Casa do Tio Bicanca (Ao Vivo)

Na Casa do Tio Bicanca (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:16

7

Трек Parece Castigo (Ao Vivo)

Parece Castigo (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:49

8

Трек Risca Faca (Ao Vivo)

Risca Faca (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:52

9

Трек Vanera de Rancho (Ao Vivo)

Vanera de Rancho (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:57

10

Трек Doidão por Você (Ao Vivo)

Doidão por Você (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:06

11

Трек Pode Chorar (Ao Vivo)

Pode Chorar (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:12

12

Трек Essa Paixão Virou Chiclete (Ao Vivo)

Essa Paixão Virou Chiclete (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:06

13

Трек Recorrendo aos Aguapés (Ao Vivo)

Recorrendo aos Aguapés (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:00

14

Трек No Compasso da Sanfona (Ao Vivo)

No Compasso da Sanfona (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:11

15

Трек Telefone Mudo (Ao Vivo)

Telefone Mudo (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

1:18

16

Трек Boate Azul (Ao Vivo)

Boate Azul (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

1:37

17

Трек Fio de Cabelo (Ao Vivo)

Fio de Cabelo (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

1:15

18

Трек Noite Campeira (Ao Vivo)

Noite Campeira (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:59

19

Трек Sinto Falta de Você (Ao Vivo)

Sinto Falta de Você (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:54

20

Трек Amor Covarde (Ao Vivo)

Amor Covarde (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

4:14

21

Трек Pagando os Meus Pecados (Ao Vivo)

Pagando os Meus Pecados (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

3:20

22

Трек Nos Bailes do Cafundó (Ao Vivo)

Nos Bailes do Cafundó (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:17

23

Трек Me Chama no Folé (Ao Vivo)

Me Chama no Folé (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

1:56

24

Трек Ironia (Ao Vivo)

Ironia (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

3:32

25

Трек Furacão (Ao Vivo)

Furacão (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

2:28

26

Трек Vida Marvada (Ao Vivo)

Vida Marvada (Ao Vivo)

Grupo Bailaço

Enchendo a Sala, Vol. 04

3:41

Информация о правообладателе: Grupo Bailaço
