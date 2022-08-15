О нас

Franciss y su Grupo Los Casanova

Franciss y su Grupo Los Casanova

Альбом  ·  2022

Cuando Llegaste Tu

Franciss y su Grupo Los Casanova

Артист

Franciss y su Grupo Los Casanova

Релиз Cuando Llegaste Tu

#

Название

Альбом

1

Трек Cuando Llegaste Tu

Cuando Llegaste Tu

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:12

2

Трек Cotton Fields (Cover)

Cotton Fields (Cover)

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

2:58

3

Трек Tatuajes

Tatuajes

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:25

4

Трек Cuando Volveras Amor

Cuando Volveras Amor

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:02

5

Трек En Donde Tu Estes (Cover)

En Donde Tu Estes (Cover)

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

4:18

6

Трек Pero Esa Vez Llore

Pero Esa Vez Llore

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:49

7

Трек La Cita

La Cita

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:19

8

Трек Te Llore

Te Llore

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:22

9

Трек Tonto Corazon

Tonto Corazon

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:29

10

Трек Que Tienen Tus Ojos

Que Tienen Tus Ojos

Franciss y su Grupo Los Casanova

Cuando Llegaste Tu

3:09

Информация о правообладателе: Franciss Y su Grupo Los Casanova
