Claudio Colombo

Claudio Colombo

Альбом  ·  2022

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

#Фолк
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Brian Boroihme's March

Brian Boroihme's March

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:29

2

Трек The Captivating Youth

The Captivating Youth

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:30

3

Трек Count Not the Hours

Count Not the Hours

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:44

4

Трек The Wedding of Ballyporeen

The Wedding of Ballyporeen

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:20

5

Трек When the Wind Blows

When the Wind Blows

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:38

6

Трек Savourneen Deelish

Savourneen Deelish

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

2:02

7

Трек The Boy for Bewitching Them

The Boy for Bewitching Them

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:03

8

Трек Kate Kearney

Kate Kearney

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:19

9

Трек Garryowen

Garryowen

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:49

10

Трек My Lodging Is on the Cold Ground

My Lodging Is on the Cold Ground

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

2:02

11

Трек Eveleen's Bower

Eveleen's Bower

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:47

12

Трек The Old Woman

The Old Woman

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:19

13

Трек The Moreen

The Moreen

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:47

14

Трек Bumper Squire Jones

Bumper Squire Jones

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:10

15

Трек The Hurler's March

The Hurler's March

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:49

16

Трек Leather the Wig

Leather the Wig

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:55

17

Трек The Bonny Cuckoo

The Bonny Cuckoo

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:00

18

Трек Jackson's Morning Brush

Jackson's Morning Brush

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:46

19

Трек Old Langolee

Old Langolee

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:27

20

Трек Moll Roe

Moll Roe

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:23

21

Трек The Rose Without Rue

The Rose Without Rue

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:06

22

Трек The Legacy

The Legacy

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:47

23

Трек Blow the Candle Out

Blow the Candle Out

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

2:12

24

Трек An Irish Lullaby

An Irish Lullaby

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:54

25

Трек Paddy Whack

Paddy Whack

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

0:52

26

Трек Teddy You Gander

Teddy You Gander

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:13

27

Трек The Blackbird

The Blackbird

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

1:49

28

Трек The Pretty Maid Milking the Cow

The Pretty Maid Milking the Cow

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

2:55

29

Трек The Old Head of Dennis

The Old Head of Dennis

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 1

3:08

Информация о правообладателе: Claudio Colombo
