Информация о правообладателе: DAARK
Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zötfest Inzest
Zötfest Inzest2025 · Сингл · Daark
Релиз Unga Bunga
Unga Bunga2024 · Сингл · Daark
Релиз Rio de Janeiro 2
Rio de Janeiro 22024 · Сингл · Jotaka MC
Релиз Miaza Schedl
Miaza Schedl2022 · Сингл · Daark
Релиз Fette Weiba
Fette Weiba2022 · Сингл · Daark
Релиз Oida I Bin Dicht
Oida I Bin Dicht2022 · Сингл · Daark
Релиз Heavy Metal Asozial
Heavy Metal Asozial2022 · Альбом · Daark
Релиз Za tvými zády
Za tvými zády2021 · Альбом · Jayk3m
Релиз Už vlastně nikam nepatřím
Už vlastně nikam nepatřím2021 · Альбом · Jayk3m

Daark
Daark

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож