О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Elda
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Leo (Take Me Back)
Leo (Take Me Back)2025 · Сингл · Elda
Релиз Return
Return2024 · Сингл · Elda
Релиз Telephone
Telephone2024 · Сингл · Elda
Релиз Honey Bird
Honey Bird2024 · Сингл · Elda
Релиз Party Crase
Party Crase2023 · Сингл · Elda
Релиз B19
B192023 · Сингл · Elda
Релиз Come a Little Closer
Come a Little Closer2023 · Сингл · Elda
Релиз Stuck on a Feeling
Stuck on a Feeling2023 · Сингл · Elda
Релиз Cyberspace
Cyberspace2023 · Сингл · Elda
Релиз Oluwa Yemi (feat. Viral Sound God)
Oluwa Yemi (feat. Viral Sound God)2023 · Сингл · Viral Sound God
Релиз Sun Surfer
Sun Surfer2023 · Сингл · Elda
Релиз Sunrise
Sunrise2023 · Сингл · Elda
Релиз Galaxy
Galaxy2023 · Сингл · Elda
Релиз Energy
Energy2022 · Альбом · Elda

Похожие артисты

Elda
Артист

Elda

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож