Andy Wells' global Domination

Andy Wells' global Domination

Альбом  ·  2022

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

#Поп
Andy Wells' global Domination

Артист

Andy Wells' global Domination

Релиз Ceramic Ashtrays, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Molly Coddlers (Beatz 3k)

Molly Coddlers (Beatz 3k)

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

5:21

2

Трек Blowhearts

Blowhearts

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

4:25

3

Трек Rural Subways

Rural Subways

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

7:52

4

Трек Due La Rue

Due La Rue

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

4:05

5

Трек Hoever Mills

Hoever Mills

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

9:54

6

Трек Rue Le Due

Rue Le Due

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

5:42

7

Трек Knoxvitis

Knoxvitis

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

6:47

8

Трек The Ear Canals of Amsterdam

The Ear Canals of Amsterdam

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

6:54

9

Трек Gory Anna

Gory Anna

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

6:08

10

Трек Desert Sand Witches

Desert Sand Witches

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

5:49

11

Трек Spinner n. Paddlefoot, Esq.

Spinner n. Paddlefoot, Esq.

Andy Wells' global Domination

Ceramic Ashtrays, Vol. 1

3:37

Информация о правообладателе: Self Induced Music
Другие альбомы исполнителя

Релиз Squint Peep
Squint Peep2025 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз Is Our World Gone?
Is Our World Gone?2025 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз Blasted in Huntsville
Blasted in Huntsville2024 · Альбом · Andy Wells' global Domination
Релиз Soundtrack Music for Reels and Shorts
Soundtrack Music for Reels and Shorts2024 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз How to Make Friends with Chairs
How to Make Friends with Chairs2022 · Альбом · Andy Wells' global Domination
Релиз Ceramic Ashtrays, Vol. 1
Ceramic Ashtrays, Vol. 12022 · Альбом · Andy Wells' global Domination
Релиз Ceramic Ashtrays, Vol. 2
Ceramic Ashtrays, Vol. 22022 · Альбом · Andy Wells' global Domination
Релиз Mass Transit/Mother Tongue/Power Tools (Worst Of)
Mass Transit/Mother Tongue/Power Tools (Worst Of)2022 · Альбом · Andy Wells' global Domination
Релиз U Kan Kuntroll
U Kan Kuntroll2022 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз Bunny Spitoon
Bunny Spitoon2022 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз Randomema
Randomema2022 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз Gymea Brake (Remix)
Gymea Brake (Remix)2022 · Сингл · Andy Wells' global Domination
Релиз Ugly Lil Bastids
Ugly Lil Bastids2022 · Альбом · Andy Wells' global Domination
Релиз Last Saturday in Amsterdam (Remix)
Last Saturday in Amsterdam (Remix)2022 · Сингл · Andy Wells' global Domination

