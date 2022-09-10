Информация о правообладателе: OG L
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Coração Partido2025 · Сингл · Sampa
Sibéria2025 · Сингл · OG L
Negro do Brasil2025 · Сингл · Hate Rct
Boombap de Nazaré2025 · Сингл · Irmão Júnior
O Velho Oeste2025 · Альбом · Dimomô
Nova Era2025 · Сингл · DOM ROMERO
Cada Rap Que Escutei2025 · Сингл · Sampa
Capital do Brasil2025 · Сингл · Diogo Loko Mc
Ninguém Me Ama Freestyle2024 · Сингл · Hate Rct
Xande2024 · Сингл · Hate Rct
Rct Foi Bom2024 · Сингл · queronemsabe
Motivacional Rct2024 · Сингл · OG L
Sem Falha na Caminhada2023 · Сингл · OG L
Planos2023 · Сингл · OG L