О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ KR3

DJ KR3

Сингл  ·  2022

Só Para Os Bandidos

Контент 18+

#Латинская
DJ KR3

Артист

DJ KR3

Релиз Só Para Os Bandidos

#

Название

Альбом

1

Трек Só Para Os Bandidos

Só Para Os Bandidos

DJ KR3

Só Para Os Bandidos

4:51

Информация о правообладателе: MAIS UMA DANADO
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Pique É Esse
Pique É Esse2023 · Сингл · Mc H7
Релиз Cria Não Criado
Cria Não Criado2023 · Сингл · Mc H7
Релиз Ta Loka Vem Planetária
Ta Loka Vem Planetária2023 · Сингл · Mc 4R
Релиз Hoje É o Dia Que Tu Vai Sentar pro Bonde
Hoje É o Dia Que Tu Vai Sentar pro Bonde2023 · Сингл · DJ KR3
Релиз Moda dos Cria
Moda dos Cria2023 · Сингл · DJ KR3
Релиз Na Pista
Na Pista2023 · Сингл · DJ KR3
Релиз Sem Dó
Sem Dó2023 · Сингл · MC PL
Релиз Vou Rasga
Vou Rasga2023 · Сингл · Mc 7 Belo
Релиз Hoje Te Acerta
Hoje Te Acerta2023 · Сингл · Mc Toy
Релиз Fazendo Malote
Fazendo Malote2023 · Сингл · DJ KR3
Релиз Netflix
Netflix2023 · Сингл · MC PL
Релиз Vai Toma no Motel
Vai Toma no Motel2023 · Сингл · Mc Toy
Релиз Roça Muito
Roça Muito2023 · Сингл · DJ KR3
Релиз Ritmo Quebrado
Ritmo Quebrado2023 · Сингл · Mc India

Похожие артисты

DJ KR3
Артист

DJ KR3

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож